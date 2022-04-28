陸委會：上海疫情造成民怨 有損習近平威信

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（中央社記者沈朋達台北28日電）中國大陸多地COVID-19疫情反彈，以上海最嚴峻，陸委會報告表示，中共堅持以「動態清零」展現制度優勢，但在上海造成的民怨將衝擊中共領導人習近平及其親信的威信。

立法院今天舉行第10屆第5會期外交及國防委員會第13次全體委員會議，大陸委員會副主委李麗珍在會中做「中國近期疫情發展、社會維穩與政治影響」報告。

報告說，中國大陸3月起的疫情波及30個省市，迄今約有20個城市進行封城，其中以上海的疫情最為嚴峻，首都北京近日也出現多例確診。

面對疫情，陸方堅持「動態清零」的防疫政策。陸委會報告認為，中共將清零政策作為重要政績，優於他國與病毒共存的策略，並藉此檢驗地方落實政策及政治表態，確保中共「二十大」前全黨維護效忠習近平權威地位。

報告也表示，上海過去以對疫情「精準防控」為傲，但北京現在堅持清零、大規模封控，累積龐大民怨將衝擊中共領導人及其親信的民間威望及政策壓力。

面對內部疫情衍生風險，陸委會報告認為，中共首要仍將確保內部經濟社會環境穩定，以為下半年順利召開「二十大」和習近平延任營造氛圍。陸委會也會持續密切關注中共對疫情監管控制，和高層人士布局動態，評估其政治及社會穩定情況。

在經濟方面，報告指出受疫情和防控清零區域擴大影響，大陸3月的經濟全面放緩，一些主要國際機構也調降對大陸經濟成長率的預測。另外，疫情防控也衝擊中國服務業、製造業，並影響就業。

在社會穩定部分，報告表示，中國國務院副總理孫春蘭、中共上海市委書記李強視察社區遭批評，和上海民眾上街反對社區被徵用為隔離所而遭拘捕，相關網路影片和評論被下架。中國防疫專家鍾南山表達不能長期追求「動態清零」的論文也被刪除，顯示中共全力維穩，防止群體性事件串聯。（編輯：李雅雯）1110428