立委憂國安疑慮 港人就業定居新法暫緩上路

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（中央社記者沈朋達台北29日電）政府原預計5月1日放寬從事專業工作港人可申請在台定居，但近日多名立委擔憂有國安疑慮。大陸委員會今天表示，將暫緩公告修法，盼溝通後能儘快上路。

陸委會發言人邱垂正今天接受中央社電訪時表示，這項修法的公告時間會暫緩，對於立委提出的建議和提醒，陸委會將加強溝通，並針對他們的疑慮盤點相關機制。

他也表示，由於修法所涉「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」的主管機關是內政部移民署，陸委會原計劃在5月1日公告前幾天說明，但近日包括他和主委邱太三等人皆因接觸確診者正接受居家隔離，未能及時做好溝通。

邱垂正強調，這項政策會兼顧確保國家安全、人道援助和專業人才吸引等3方面目標。盼溝通化解疑慮、凝聚共識後，政策能儘快公布實施。

陸委會也以書面方式表示，有關「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」的修正建議，主要是為台灣吸納所需的專業人才，同時也是回應民意訴求，給予愛好自由民主、用腳投票的港人更多支持與協助，落實相關人道援助工作。

陸委會說，本案並非一朝一夕忽然成形，而是經過跨部會多次會商、反覆討論，並參採民間意見，經過相當時間研議評估而成；過程中，也曾經獲得立委、民間團體的正面迴響。

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陸委會表示，政府機關做為國家安全的守門人，針對可能的風險加強防範把關，責無旁貸，這也早已是陸委會根深柢固的日常工作。近日立委對於相關措施的提醒與建議，陸委會深表感謝，也會持續進一步溝通，化解疑慮，爭取支持。待整合意見、凝聚共識後，將儘快公布實施。

為解決港澳人士目前在台工作只可居留、無法定居的問題，政府修訂「香港澳門居民進入台灣地居留定居許可辦法」，港人在台從事專業工作居留5年、每年居留時間達183天，且滿足最後一年月收入達基本薪資兩倍等條件，可申請定居。（編輯：陳沛冰）1110429