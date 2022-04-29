陸委會諮委：大灣區對港澳人士吸引力有限

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（中央社記者沈朋達台北29日電）大陸委員會近日舉行諮詢委員會議討論粵港澳大灣區議題。部分諮委引述統計指，港澳人士不願到大灣區城市生活工作的比例仍高，建議吸引優秀外籍和港澳人士來台。

陸委會日前舉行第35次諮詢委員會議，主題為「中共推動粵港澳大灣區融合策略觀察」。

學者引言報告時指出，中國大陸推動粵港澳大灣區的目標不僅在於推動基礎建設互聯互通，更冀望透過制度建立，加深大灣區城市之間的投資、貿易、人員往來，從而達到強化對港澳磁吸及推進與中國大陸各面向的融合；並以香港作為與東南亞國協國家及大灣區其他城市的橋梁，發揮香港的優勢，穩定其經濟與錨定人才與投資。

部分委員分析，2014年香港雨傘運動至2019年反送中運動，顯示香港與中國大陸在政治及經濟上的差異仍然巨大。中共面對美中貿易戰及科技戰的內外在環境影響下，推動粵港澳大灣區並非僅為單純的區域治理策略，更有其政治方面的宣示作用。而在中國大陸內部各區域之間的競爭下，未來粵港澳大灣區是否能再得到更多實質的政策優惠，有待觀察。

部分委員認為，據統計調查，港澳人士不願到大灣區城市工作或生活的比例仍高，顯示大灣區的「9＋2」城市，不僅經濟發展落差甚大，文化及制度的差異更是需面對的挑戰。

部分委員指出，粵港澳大灣區因具有「三法域」的特色，香港與中國大陸沿海城市從過往的功能性合作轉變至全面的制度性整合，仍屬不易。

委員認為，粵港澳大灣區對吸引台灣人才尚不具誘因，建議台灣應積極思考相關留才攬才措施，以持續吸引優秀外籍及港澳人士來台。（編輯：楊昇儒）1110429