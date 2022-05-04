疫情刺激需求 中國大型家電銷售淡季冰箱冰櫃意外銷售長紅

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中國大型家電銷售淡季在每年3月和4月，冰箱、冰櫃等產品卻在近來逆勢熱銷。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社台北4日電）中國大型家電銷售淡季在每年3月和4月，冰箱、冰櫃等產品卻在近來逆勢熱銷。媒體報導，除了實體生鮮店家展店添購設備外，疫情刺激民眾食物儲存需求，大容量冰箱、冰櫃銷售因此長紅。

央視財經4日報導，每年3月和4月是大型家電銷售淡季，冰箱、冰櫃卻在這波淡季中開出長紅銷售業績。因應家庭消費對於生鮮水果品質要求，實體生鮮店家在今年第1季全國增加7000多家，較去年同期增幅51.27%，這也帶動冰箱、冰櫃需求。

深圳市寶安區生鮮水果店長王月兵接受媒體採訪時表示，原來打算在3月分開店，但是卻遇上冰櫃缺貨，只好將開業時間後推1個多月。由於生鮮需求量大，現在店內增加冰櫃，以前只有1個。

一家深圳家電公司冰洗經營部採銷經理馬曉貞說，第1季冰櫃整體銷量較去年同期增加16.3%。

另有導購業者指出，大容量冰箱在今年的銷售情況也特別好，很多消費者提前選好型號，趁著促銷活動下單購買。

中怡康零售監測數據顯示，年初至今，電視、空調等大型家電銷量、銷售額均較去年同期下滑，大容量冰箱和冰櫃銷售量則是逆勢上漲。500升以上冰箱銷量年增率14.3%、冰櫃銷量年增率11.6%。

第一財經報導，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情刺激民眾食物儲存需求，大容量冰箱、冷櫃的銷售因此受益。

一名杭州居民家中已有一台雙門冰箱，他仍在電商平台另外購買了一台103升冷櫃，準備放在陽台，作為囤貨保存用。

第一財經引述調研機構奧維雲網（AVC）數據指出，冰櫃、冰箱今年3月線上銷量增長，同期間電視、空調、洗衣機、乾衣機則是負成長。冰箱線上銷量年增長1.89%、冰櫃線上銷量年增長6.83%。（編輯：李雅雯/周慧盈）1110504