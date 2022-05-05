國台辦駁曾支持台獨 學者：中共黨史問題不退讓

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（中央社記者沈朋達5日電）中國大陸國台辦今天大動作反駁美媒指中共曾支持台灣獨立的說法。學者王智盛分析，中共無法容忍從黨史高度挑戰北京論述，也擔憂美國政策圈會將一中政策「空洞化」。

美國「外交家」（The Diplomat）雜誌3日刊文指出，中共對台灣的立場不連貫、不一致，在1928至1943年間曾將台人視為獨特的民族，並支持台灣爭取獨立。

中國國務院台灣事務辦公室5日晚間以發言人朱鳳蓮答記者問的書面聲明，批評相關報導「蓄意斷章取義、歪曲事實」，企圖誤導台灣民眾和國際輿論，居心邪惡。

這份聲明列出中共歷史上對台灣的論述，表示台灣在日本殖民統治下悲慘生活50年，中共1920年代就積極支持台人抗日，九一八事變後提出台灣命運與中國革命命運息息相關的主張。抗日戰爭期間則指出勝利必須包括解放台灣，以及台灣需「回歸祖國」等主張。

朱鳳蓮在聲明中說，儘管1949年後兩岸未統一，但兩岸同屬一中的「事實」並未改變。中共始終把解決台灣問題、實現祖國完全統一作為歷史任務。

聲明又表示，大陸將堅持一中原則和九二共識，推進和平統一，粉碎台獨圖謀。

對於北京大動作回應，中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛接受中央社電訪時分析，認為原因有二。

首先是，中共對黨史問題沒有退讓空間。他說，中共一直以歷史論述強化政權正當性，而外交家雜誌的文章卻從黨史的高度，挑戰中共對台灣定位的論述。對北京而言，黨史的問題沒有退讓空間，因此自然無法容忍。

其次，是擔憂美國將一中政策「空洞化」。王智盛說，北京近期判斷美國一中政策的內涵逐漸轉變，而外交家雜誌文章的論述，令北京擔心華府政策圈支持這種想法，因而必須儘快作出反擊。

王智盛認為，在這樣的中美關係氛圍下，未來若還有從黨史高度挑戰、且具份量的類似研究或報導，北京也將強力回應。（編輯：楊昇儒）1110505