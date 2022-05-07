長沙樓房倒塌釀53死 中國展開自建房安全整治

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（中央社台北7日電）長沙一棟違規加蓋的居民自建房倒塌造成53人死亡後，中國國務院安委會今天召開會議，宣布展開全國自建房安全專項整治，要求逐戶逐棟排查，「一棟一策」整改，嚴防重特大事故發生。

新華社報導，中國國務院安全生產委員會5月7日召開全國自建房安全專項整治電視電話會議，中共中央政治局委員、國務院副總理、國務院安委會主任劉鶴出席會議並部署專項整治工作。

會議要求認真學習貫徹習近平總書記重要指示精神，按照李克強總理批示要求，深刻吸取湖南長沙居民自建房倒塌事故教訓，開展全國自建房安全專項整治，嚴防重特大事故發生，以實際行動迎接黨的20大勝利召開。

會議並要求，徹查湖南長沙居民自建房倒塌事故原因，依法從嚴處理相關責任人。全力抓好專項整治，重點整治涉及公共安全的自建房。建立專項整治領導機制，嚴格落實地方各級黨委政府屬地責任，堅持行業管理部門既要管行業、也要管安全。

會議還要求全面分類整治，逐戶逐棟排查，「一棟一策」整改。嚴厲打擊危及建築安全的違法行為，嚴格落實安全責任。健全長效機制，強化設計施工隊伍、房屋鑒定機構和從業人員監管。

長沙一棟8層樓房4月29日突然倒塌後，僅剩兩層樓高的斷垣殘壁，多人受困失聯。

針對這起中國大陸今年以來最嚴重的公安事故，習近平4月30日指示，不惜代價搜救被困人員，依法嚴肅究責，對全國自建房安全展開專項整治。

長沙倒塌樓房的現場搜救工作6日宣告結束，總計53人喪命，僅10人獲救。

官方初步調查稱，倒塌房屋居民自建房，共8層，其中1樓為大門店面，2樓為飯店，3樓為放映咖啡館，4、5、6樓為家庭旅館，7、8樓為自住房。該自建房2012年建為6層，2018年加蓋到8層，而且承租戶對房屋有不同程度結構改動。

事發後，已有9名涉案嫌犯被批捕，11名相關責任人被採取刑事強制措施。中國國務院也成立調查組展開調查究責。（編輯：楊昇儒）1110507