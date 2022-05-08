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上海染疫數單日低於4千例 多區實施靜態管理

2022/5/8 10:10
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（中央社台北8日電）上海今天上午通報，7日新增COVID-19本土確診病例215例與無症狀感染者3760例，合計3975例。今通報染疫數降至4000例以下，為達官方要求的「最後攻堅」，多區又開始實施「全域靜態管理」。

據上海衛健委官方微博「健康上海12320」消息，7日零時至24時，上海新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例215例和無症狀感染者3760例。當中135例確診病例為無症狀感染者轉歸；80例確診病例和3749例無症狀感染者在隔離管控中發現。

當日新增死亡8例，平均年齡80.6歲，最小年齡55歲，最大年齡93歲。官方指出，死亡的直接原因均為基礎疾病或惡性腫瘤。上海這波疫情發生以來，已連續21天出現死亡病例，累計536例死亡個案。

上海疫情日漸趨緩，在上海市委書記李強一聲「最後攻堅」與「深化推進社會面清零攻堅行動」下，上海多區在近兩天公告要全民核酸檢測及進行「全域靜態管理」，原本可在有限範圍內出戶的民眾，又得配合「足不出戶」。

根據新浪網報導，7日上海市金山區和奉賢區先後發布通知，將於8日、9日連續兩天在全區範圍內展開兩次全員核酸篩查，在此期間，全區將實行「全域靜態管理」。

上海虹口區今早發布，將在8日至15日強化「三區」管控，封控、管控、防範區的民眾均要持續做核酸或抗原，防範區提級管理，被規定出入管理，人不出小區。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110508

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