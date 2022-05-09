上海疫情數緩降 通報仍有死亡案例

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（中央社台北9日電）上海今天上午通報，8日新增本土COVID-19染疫總數為3947例，當中確診病例322例，無症狀感染者3625例；另有11例新增死亡。

據上海衛健委官方微博「健康上海12320」消息，8日零時至24時，上海新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例322例和無症狀感染者3625例。

當中，230例確診病例為既往無症狀感染者轉歸；92例確診病例和3616例無症狀感染者在隔離管控中發現。

當日新增死亡11例，平均年齡78.9歲，最小年齡49歲，最大年齡92歲。官方指出，死亡的直接原因為自身疾病或惡性腫瘤。

上海這波疫情，從4月17日出現死亡病例開始，已累計547例死亡個案。據陸媒財新網統計，上海這波疫情病死率，目前為0.0898%。

截至8日24時，尚在院治療的本土確診病例6631例，較前一日少334例。在院治療病例中，重症、危重495例，其中重症415例，危重80例。

上海疫情趨緩，為達官方要求的「最後攻堅」，當地在8日繼續啟動「抗原加核酸」組合篩查，多個地區再度祭出「全域靜態管理」。上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏近日表示，「上海人民正在迎接走出此輪疫情的曙光」。

除此之外，由於嚴厲的封控造成經濟影響，官方陸續推出包含「抗疫助企21條」等融資擔保、延長貸款期限、減費讓利等多項優惠政策，為中小企業紓困解難。（編輯：呂佳蓉/曹宇帆）1110509