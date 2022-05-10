深圳羅湖擬與香港東鐵接軌 便於通勤往返

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（中央社記者張謙香港10日電）據報導，中國大陸深圳市政府計劃，將在與香港接壤的羅湖口岸預留鐵路用地，以便與香港東鐵接軌，如此東鐵線可向北延伸進入羅湖，屆時港人可搭乘東鐵線往來羅湖和港島。

大公報今天在報導中指出，羅湖口岸將啟動重建規畫，重點項目包括配合香港東鐵線北延。

報導表示，深圳政府口岸辦近日發布了羅湖口岸重建規畫和總體布局研究招標公告，當中提到預留與香港東鐵線接軌條件，加快推動深港雙城交通「通勤化」。

按照計畫，深圳方面有意重新發展羅湖，聚焦跨境消費、金融科技、科技合作等領域，而把香港東鐵線引進深圳，是計畫之一。

但報導沒有說明香港東鐵線延伸至羅湖後，乘客以何種方式過關。目前港深兩地有多個通關口岸，市民過境方式大致使用「一地兩檢」。

北京方面近年強調香港融入大灣區發展，接通鐵路是其中的重點。

東鐵線有百年歷史，是香港歷史最攸久的鐵路，也是早年唯一鐵路，總站最早位於九龍尖沙咀，直通新界最北的羅湖，再過去就是深圳。

在捷運未開通前，東鐵線也就是九廣鐵路，初期使用蒸汽火車，因此當時一般市民都稱九廣鐵路為火車，後來九廣鐵路電氣化，公司也經過合併，最終命名為東鐵線，九龍總站在紅磡。

東鐵線現在只行走新界和九龍市區，但經過多年興建，本月15日起，將由現在的紅磡總站跨海延伸至港島中部的灣仔和金鐘，把新界和港島連接起來，估計數以百萬計居民出行會更方便。

延伸段將穿越維多利亞海港，是香港第4條過海鐵路。此前，九龍和香港之間已有3條捷運以海底隧道串連。

東鐵線在香港境內向南延伸至港島後，一旦向北延至深圳羅湖，將有利於兩地居民往來，比如在深圳居住的港人可以搭乘東鐵到港島上班。

目前從紅磡搭乘東鐵線到羅湖香港段，大概需要1個多小時。（編輯：曹宇帆）1110510