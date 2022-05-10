中國本土病例續降 北京增74例

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（中央社台北10日電）中國的COVID-19疫情持續趨緩，官方今天通報，新增3426例本土病例，其中上海市占3014例，首都北京市占74例；新增6人病亡，都是上海病例。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，9日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例357例，本土占349例，其中以上海市的234例最多，其次為北京市的61例，河南省也有25例；另有境外移入8例。

當天並新增6例病亡，均為本土病例，均在上海。

此外，當天新增3118例無症狀感染者，其中境外移入41例、本土3077例。本土無症狀感染也是以上海市的2780例最多，其他較多的包括河南省的98例、江蘇省55例、遼寧省53例、江西省35例，北京市則有13例。

截至9日24時，中國大陸現有確診8068例（其中重症511例），累計病亡5191例，累計報告確診病例22萬397例；尚在醫學觀察的密切接觸者39萬4649人，尚在醫學觀察的無症狀感染者8萬7294例（境外移入452例）。（編輯：周慧盈/陳沛冰）1110510