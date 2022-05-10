上海捷運「接上級通知」 無預警全面停駛

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中國上海捷運僅剩6號與16號線仍在行駛，5月10日午後突然宣布停駛，原因是「接上級通知」。圖為4月29日民眾在世紀大道站等待搭乘6號線。（中新社）

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（中央社台北10日電）先前僅剩6號與16號線仍在行駛的上海捷運，今天午後突然宣布停駛，原因是「接上級通知」，至此上海捷運全面停駛。中國媒體直指，這是上海捷運通車以來首次全面停駛。

澎湃新聞報導，上海捷運營運單位指出，「接上級通知」，自今天下午1時起至「另有通知」時止，上海地鐵6號線和16號線全線停止營運。

報導說，至此上海的軌道交通全網絡所有線路車站均停止營運，呼籲乘客注意。這是上海地鐵建成以來首次全網停駛。

在此之前，澎湃新聞9日報導，因疫情防控，上海市捷運16號線的惠南站與惠南東站，自9日上午8時45分起封閉。

上海捷運先前即以COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情防控為由，自3月28日至3月31日封閉所有上海黃浦江以東、以南範圍以內的車站，乘客不得進出暫停營運的車站和換乘。

4月2日至4日，上海捷運除6號與16號線行駛時段調整為早上7時至晚間8時，其他路線都停駛，之後全市執行全域靜態管理，使上海20條捷運路線當中，僅剩6號和16號線持續服務乘客至今天中午。

突如其來的消息在微博炸開，上海通勤族一片錯愕：「為什麼總是突然的？早上坐地鐵出去的人怎麼辦？」、「這篇公告的精髓在前五個字『接……』」、「這樣亂搞到底是攻擊疫情還是攻擊市民啊」。

也有人見證建成後的首次停駛感到無奈：「可能又見證歷史了，估計也是從無古人後無來者了吧，唯一一次上海軌道交通全線停運，要不惜一切代價堅決完成清零目標，否則要粉身碎骨了」。（編輯：曹宇帆/邱國強）1110510