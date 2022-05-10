不只上海北京 遼寧浙江河南有隱匿傳播風險

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（中央社台北10日電）上海北京疫情廣受關注，中國還有多個省市的COVID-19疫情持續上升，遼寧省、河南省及浙江省過去9天分別新增本土病例756例、554例及227例，官方形容三地存在隱匿傳播風險。

根據中國人民日報所屬的醫藥媒體健康時報統計，遼寧省、浙江省及河南省自5月以來疫情升溫。

1至8日，遼寧省、河南省及浙江省分別累計本土感染701例、431例及218例，再加上中國國家衛健委官網公布昨天（9日）新增的本土感染病例數，上述3個省市由1日至9日分別累計本土感染754例、547例及227例。

健康時報引述武漢大學流行病與衛生統計學教授宇傳華表示，目前全球疫情仍處於高位，病毒還在不斷變異，中國疫情呈多源、多點、散發、頻發態勢。由於近期出現的病例以無症狀感染為主，傳播極為隱匿，疫情防控難度加大，各地應迅速阻斷傳播鏈條，防止疫情擴散。

宇傳華建議，現在遼寧、浙江及河南等地應加大風險人群的核酸檢測力度，結合大數據進行流行病學調查，儘快找出傳染源，阻斷疫情在社會面傳播，早日實現社會面動態清零。

中國官方關注疫情多點爆發，6日中國國務院聯防聯控機制新聞發布會上，中國國家衛健委疾控局副局長吳良有表示，遼寧省、浙江省及河南省等地近期新發感染來源不明的疫情，存在隱匿傳播風險，溯源調查和管控防範難度增大。

5日遼寧省委常委會擴大會議暨全省疫情防控指揮部視訊會議提到，針對丹東、營口近期的疫情，要進一步採取堅決果斷措施，以快制快、增加快篩及徹底隔離，做好社會面和社區管控，堅決防止疫情外溢。

5日河南省省長王凱主持召開專題會議，調度濮陽、許昌、周口、商丘疫情防控工作時表示，當前省內疫情呈現多點散發態勢，各地要堅持外防輸入、內防反彈雙線作戰，「快檢、快篩、快查、快轉、快隔」，用最短時間撲滅疫情，堅決守住長週期不發生規模性疫情反彈的底線。

5日浙江省新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會上，浙江省防控工作領導小組辦公室常務副主任、省政府副秘書長陳廣勝指出，浙江疫情形勢總體平穩，未造成廣泛社區傳播和外溢。但全省疫情防控工作仍面臨巨大挑戰，不可有半點鬆懈麻痹，要及時阻斷病毒傳播。（編輯：陳沛冰）1110510