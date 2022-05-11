研究：中國疫苗效果較差 放棄清零恐160萬人死亡

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（中央社台北11日電）上海復旦大學研究人員表示，由於中國老人接種率低且依賴效果較差的國產疫苗，如果中國政府放棄COVID-19「清零政策」，中國將有「海嘯」式疫情爆發的風險，或可導致160萬人死亡。

彭博（Bloomberg News）今天報導，上海復旦大學一篇發表在「自然」（Nature）期刊研究指出，鑑於老人接種率低且中國依賴效果較差的國產疫苗，中國3月份大力推動疫苗接種所致的免疫水平，不足以預防會衝垮重症醫護能量的Omicron變異株疫情潮。

這篇研究表示，如果中國沒有大規模檢測和嚴格的封控等限制措施，Omicron的傳播可能導致逾1億例有症狀病例、510萬人住院和160萬人死亡，主要疫情將發生在5月至7月。

報導指出，這篇研究除與北京大學稍早的模型預測互相呼應，此外世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）5月10日呼籲中國重新考慮其清零策略，指隨著Omicron變異毒株在人口中擴散以及中國經濟受到的影響，這一策略已不再適用。

譚德塞在記者會上說，「當我們談到清零策略時，考量到現在病毒的習性以及我們所預期的未來，我們不認為這是可以持久進行的措施」。

他表示，「我們已經與中國專家討論過這個問題，我們認為這種作法無法持續下去。轉而採取另一種策略非常重要」。

中國是堅持採取清零政策的最後一個主要經濟體，上海封城引發民怨和罕見抗議，首都北京近期也漸收緊防疫限制。（編輯：唐佩君/李雅雯）1110511