中國新增本土病例1979例 北京占56例

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（中央社台北14日電）中國官方今天通報，新增COVID-19本土病例1979例，其中力拚本月中旬解封的上海市通報1681例，疫情陷入膠著的首都北京市占56例。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，13日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例276例，本土占了253例，其中以上海市的194例最多，其次為北京市32例，其他11省區市則有零星病例；另有境外移入病例23例。

當天並通報新增病亡1例，為本土病例，在上海。

此外，當天通報新增1796例無症狀感染者，其中境外移入70例、本土1726例。本土無症狀感染較多的分別為上海1487例、四川90例、河南40例、遼寧33例、北京24例、青海19例、江蘇17例。

北京市政府發言人徐和建日前表示，北京市社會面仍有零星散發病例，疫情處於膠著狀態；為及早發現病毒隱匿傳播風險、盡快實現社會面清零，昨天開始，連續3天在11個行政區和經濟開發區共12個區展開區域核酸篩查。

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上海市長龔正昨天視察閔行區時表示，上海疫情防控續穩中向好，要依照本月中旬實現社會面清零目標，全力推進「降新增、防反彈」工作。

截至13日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，中國大陸現有確診6353例（其中重症384例），累計病亡5206例，累計報告確診22萬1565例。尚在醫學觀察的密切接觸者34萬3896人，尚在醫學觀察的無症狀感染者61780例（境外移入469例）。（編輯：周慧盈/沈朋達）1110514