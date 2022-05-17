上海復商復市有阻力 社區不放人

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（中央社台北17日電）上海官方推動16日起分階段復商復市，預計至6月中下旬恢復正常生產、生活，但陸媒報導，有社區採取不放人的態度，企業要復工仍需時日。

上海近日宣布要逐步解封，邁向正常生活，15日提出分階段復商復市，16日提出「三個階段」的放鬆管制，力爭6月能夠實施常態化管理，全市恢復正常生產生活秩序。

陸媒財新網報導，為了完成逐步解封，上海在COVID-19疫情監測上，將通過場所碼、數字哨兵、核酸檢測、抗原自測等，建立預警機制；出入公共場所、搭乘公共交通須持48小時核酸檢測陰性證明；另外，還建構了15分鐘的核酸「採樣圈」。

報導引述一名上海疾控部門的人士指出，這些措施意味著上海將逐步恢復至「精準防控」狀態。16日開始，上海有不少防範區結束了靜默期與提級管控，讓居民憑出入證出小區購物。

不過在復工復產方面有來自「基層」的挑戰。報導引述一名上海醫療企業負責人表示，目前復工的主要卡點在於社區，由於人員外出後只要7天內出現陽性，社區內同住人和樓棟居民會被判為密切接觸和次密接，從而影響社區解封，因此就算有復工證，很多社區依然不願放人出去，「社區不放人，我們也沒辦法復工」。

另外，企業復工後需要閉環管理，這對於很多場地較小的中小企業來說也是不小挑戰。

上海公布16日起分階段復商復市後，德國之聲報導，社群網上的輿論是既期待又怕受傷害，有網友說，「3月初說4月結束，4月說5月，5月現在說6月，你在搞接龍嗎？」另有聲音說，「騙我可以，注意次數」。（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1110517