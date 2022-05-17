響應習近平 廣西決議建立中華民族共同體示範區

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（中央社台北17日電）廣西人大常委會13日通過建設「鑄牢中華民族共同體意識示範區」的決定，內容是在2025年將廣西基本建成這一示範區。而「鑄牢中華民族共同體意識」是中共總書記習近平提出的民族政策主張。

綜合中國媒體報導，這項名為「廣西壯族自治區人民代表大會常務委員會關於推動鑄牢中華民族共同體意識示範區建設的決定」的文件，是以「十四五」時期（2021至2025年）為目標期。

「鑄牢中華民族共同體意識」是中共總書記習近平在2017年10月中共19大提出的民族政策論述。此後5年，在中國的5大少數民族自治區，以及其他各地方的民族自治單位，都不忘提到「鑄牢中華民族共同體意識」這一主張。

一段時間來，廣西在支持習近平思想及言論上表現十分積極。在廣西人大常委會這項決定之前，廣西首府南寧市委宣傳部2月間大量編印「習近平新時代中國特色社會主義思想『大家學』系列」，成為「口袋書」，並派發給全市各級黨組織，標榜「發放到千家萬戶」。

此後，中共廣西壯族自治區黨委全體會議在4月17日表態，要以高度的政治自覺「錘鍊黨性、忠誠核心，永遠擁戴領袖、捍衛領袖、追隨領袖」。

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4月22日，中共廣西代表會議以全票選舉習近平出任20大代表；23日，廣西黨委書記劉寧發表講話，指習近平全票當選20大代表，是黨員幹部群眾「忠誠核心、擁戴核心、維護核心、捍衛核心」的生動體現。

至於日前通過的「鑄牢中華民族共同體意識示範區」的決定，根據報導，內容共11條，包括明確目標和具體任務要求，並訂定廣西各級政府、群團組織及基層組織等的主要職責要求，同時鼓勵倡導社會各方面積極參與。（編輯：邱國強）1110517