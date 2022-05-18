中國罕用專題協商會談平台經濟 常態化監管持續

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中國國務院副總理劉鶴17日在中國全國政協會議舉辦「推動數字經濟持續健康發展」專題協商會上的講話，被認為是釋出北京將放鬆對網路企業監管力度的訊號。圖為劉鶴2021年在中國國家科學技術獎勵大會上發言。（中新社提供）中央社 111年5月18日

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（中央社記者沈朋達台北18日電）中國罕見在全國政協「專題協商會」談平台經濟，學者分析，北京除藉此釋放鬆綁監管網路企業訊號，也盼凝聚共識。但當局對金融科技、數據安全等領域的「常態化監管」仍將持續。

中國全國政協會議17日舉辦「推動數字經濟持續健康發展」專題協商會。外界認為，全國政協主席汪洋和國務院副總理劉鶴在會中的表態，是北京釋出訊號，將放鬆對網路企業的監管力度。

國立政治大學國際關係研究中心主任寇健文接受中央社電訪時指出，中國透過政協的「專題協商會」討論平台經濟議題，是相當罕見的做法。

中國國研新經濟研究院創始院長朱克力在新京報刊登的一篇分析文章也提到，全國政協組織中央領導和數位科技企業高管一起專題座談，「這種會議尚屬首次」。

「專題協商會」是中國政協的一種協商形式，首次出現在2005年7月，制定「十一五」規劃和2020遠景目標的背景下。朱克力說，「專題協商會」以議題為中心，內容主要是社會經濟發展的戰略性議題，或中共、政府中心工作及重大決策性議題。

他說，全國政協一般一年僅召開2次「專題協商會」，並納入年度協商計畫。因此，這次會議顯示數位經濟、平台經濟發展議題的重要性。

中共中央政治局會議4月29日表示，要促進平台經濟健康發展，並提出支持發展的具體措施。但中共總書記近期談到資本議題的談話和刊文中，仍反對資本無序擴張，主張加強反壟斷。

寇健文認為，中共高層雖對經濟政策時有不同意見，但從被視為習近平經濟智囊的劉鶴出席發言來看，高層對平台經濟鬆綁的議題應已有共識，並透過這場會議釋放訊息。但在如何制定具體措施，和凝聚共識、統一思想方面，則讓相關界別的政協委員在這場會議中討論。

據中國官媒報導，與會的包括身兼政協委員的百度創辦人李彥宏、奇虎360創辦人周鴻禕，和網易創辦人丁磊等科技巨頭高層。

劉鶴在會中表示，要支持平台經濟、民營經濟持續健康發展；處理好政府和市場關係；支持數位企業在國內外資本市場上市。

中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊告訴中央社，劉鶴要傳達的是，中國並非打擊平台經濟，並肯定網路企業對產業創新的貢獻。

他也認為，劉鶴說的「處理好政府和市場關係」，是希望企業家能與政府合作，協助受內外因素衝擊的中國經濟儘快復甦。

寇健文也認為，在中國今年應屆大學畢業生將破千萬人的脈絡下，中國政府希望科技巨頭能協助發力，解決嚴峻的就業問題。

即便北京對網路企業近兩年的整改將告一段落，但學者認為，「常態化監管」仍會持續下去。

近期中央政治局會議和銀保監會都提到，要完成平台經濟專項整改，並實施「常態化監管」。劉孟俊指出，中國當時對平台經濟的打壓，是結合了「共同富裕」的理念，反對跨足金融領域的網路企業，逃避接受應有的監管。

和各國的經驗一樣，中國對科創領域的監管，往往滯後於產業發展。劉孟俊說，螞蟻集團和滴滴出行遭監管，也突顯中國相關的法規制定未臻完備。

他認為，即便中國停止「運動式」監管平台企業，但跨足金融科技、數據搜集的企業，仍要遵守這些領域的規範，「常態化監管」並不會結束。（編輯：楊昇儒）1110518