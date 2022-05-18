中國專家：監管挫信心 劉鶴講話戰略意義重要

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（中央社台北18日電）中國國務院副總理劉鶴昨天表態支持平台經濟持續健康發展，並支持數位企業在國內外上市，引起重視。中國專家直指，這在當下有非常重要的戰略意義；而先前的整治規範已導致市場信心受挫。

劉鶴17日在北京出席中國全國政協「推動數位經濟持續健康發展」專題會時表示，要支持平台經濟、民營經濟持續健康發展，「處理好政府與市場關係」。並支持數位企業在國內外資本市場上市，以開放促競爭，以競爭促創新。

他並指出，全球數位經濟正呈現智慧化、量子化、跨界融合等新特徵，要努力適應數位經濟帶來的全方位變革，打好關鍵核心技術攻堅戰。

中新社報導，中國人民大學金融學教授鄭志剛表示，促進數位經濟發展是提振中國經濟、建立重點產業發展方向，全面引導民營企業和國有資本共同發展的重大舉措，「這在當下有非常重要的戰略意義」。所以要圍繞數位經濟「做好文章，做大文章」。

中航基金首席投資官鄧海清指出，這場專題協商會釋放的訊息，是對日前中央經濟工作會議和中共中央政治局會議精神的具體貫徹和落實。

鄧海清表示，近年來，隨著對金融控股集團和網路平台企業的整治規範，部分市場主體和民營企業家對中央政策導向的理解有所「偏差」，投資意願有所下降，預期有所下滑，市場信心有所受挫。

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他說，在此背景下，2021年12月召開的中央經濟工作會議已強調「要正確認識和把握資本的特性和行為規律」。而今年4月29日召開的中共中央政治局會議也明確表示，要促進平台經濟健康發展，完成平台經濟專項整改，實施常態化監管，推出支持平台經濟規範健康發展的具體措施。

人民政協報報導，全國政協經濟委員會主任尚福林在會中代表調研組發言時說，數位經濟發展過程中，社會關注度比較高的網路平台企業和「獨角獸企業」等新情況、新問題，都是在數位經濟實踐探索中出現的，必將隨著數位經濟的進一步發展，得到有效解決。（編輯：邱國強/楊昇儒）1110518