遠水救不了近火 機構看壞中國第2季經濟成長率

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（中央社記者吳柏緯上海19日電）中國疫情多點爆發、封城重創經濟，雖然上海宣布逐步解封，加上官方不斷喊話、推出政策試圖穩定經濟，然而國際投資機構仍不看好，持續下修中國第2季經濟成長率預測。

中國今年預估的經濟成長率目標在5.5%左右，然而受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情與國際情勢影響，第1季經濟成長率為4.8%，低於目標。

根據香港經濟日報報導，今年中國第2季經濟成長率走勢，由於在新一輪的疫情之下，強力的封控措施與清零要求，直接影響商業活動、投資信心，一般預測對於經濟的衝擊將較第1季更加明顯，因此國際機構不斷下修預測值。

報導引述高盛集團18日發布的最新分析報告，考量第2季疫情對經濟造成的損害，因此下調中國第2季經濟成長率預測為1.5%，在此之前的預測為4%。同時也下修中國今年全年經濟成長率預測，從原先的4.5%下修至4%。

這份報告提及，疲弱數據顯示中國在追求經濟成長與以清零為目標的防疫政策間緊張關係。報告並強調，這次大幅下修甚至是已經考慮了「未來疫情獲得控制」、「房地產市場活絡」與「加強基礎建設」等情形。

除了高盛之外，瑞銀投資銀行也下調了中國第2季經濟成長率至2%以內。

報導引述瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤指出，停工、停產和貿易活動受限的最嚴重時期或許已經過去，但是消費復甦的進程可能仍然緩慢。即便預計未來中國相關政策有望加碼，但不足以實現原本訂下的全年目標。

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日前瑞銀將今年中國全年經濟成長率預測下修至4.2%，汪濤並表示，若中國防疫政策沒有明顯放寬或沒有提出大幅度的政策支持，這意味著「4.2%的預估將面臨顯著的下行壓力」。

報導另引述野村國際駐香港首席中國經濟學家陸挺發表的最新報告，雖然目前野村對中國第2季經濟成長率預測仍是1.8%，但風險不斷增加，中國第2季經濟成長率由正轉負的可能性愈來愈高。（編輯：李雅雯）1110519