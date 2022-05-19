中國官媒讚聲政策利多 直言平台經濟的春天近了

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北19日電）中國新聞網今天刊文提到，「平台經濟似乎嗅到了春天的氣息」，直指利多消息一個接一個，在政策引導下，平台經濟的不確定性降低，將為「穩就業」出一份力。

官媒中新社旗下官網中新網19日刊文表示，經歷嚴寒的平台經濟似乎嗅到了春天的氣息。

文章提到，全國政協於17日召開「推動數字經濟持續健康發展」專題協商會，中共中央政治局委員、國務院副總理劉鶴指出，企業家是最重要的創新主體，要支援平台經濟、民營經濟持續地健康發展；另還提出「支援數字企業在國內外資本市場上市」。

國務院辦公廳13日發布「關於進一步做好高校畢業生等青年就業創業工作的通知」，要求設置好紅燈、綠燈，促進平台經濟健康地發展，帶動更多就業。

文章內容指出，平台經濟在拉動就業方面有重要作用，2022年（大學畢業生）就業壓力加大，在此態勢下，官方期望平台經濟在健康發展中繼續為穩就業出力。這些訊息都說明了政策正在降低平台經濟的不確定性，可以說是「政策風向轉好，一個全新春天或許越來越近了」。

文章引述申萬宏源首席策略分析師王勝意見表示，中央態度表明了，引導平台經濟規範健康發展的政策將進一步地明確，大型平台公司整改工作有望加快完成。對於資本市場而言，這一重要資訊有望給境內外投資者吃下定心丸。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

清華大學中國發展規劃研究院執行副院長董煜說，在專項整改階段性任務實現後，下一步工作重點更多轉到常態化、綜合性的監管，目的是為了平台在規範的基礎上實現健康發展。在設置好資本「紅綠燈」前提下，會繼續支援平台經濟的發展。

國家金融與發展實驗室副主任曾剛認為，過去一段時間，上市平台企業市值大幅縮水，且和國際頂尖公司差距日益加大。必須按市場化、法治化原則進行監管，為平台企業發展留下足夠空間，相關監管要有明確邊界，讓市場形成一個穩定的預期，扭轉當下預期轉弱狀態。（編輯：李雅雯/呂佳蓉）1110519