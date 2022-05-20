民調：近5成民眾肯定蔡總統兩岸政策論述

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（中央社記者沈朋達台北20日電）中華亞太菁英交流協會今天公布民調顯示，有49.2%的受訪民眾對總統蔡英文的兩岸政策論述感到滿意，並有48.3%民眾對蔡總統未來處理兩岸關係有信心。

20日是蔡總統連任後2週年，中華亞太菁英交流協會在當天舉辦「蔡英文總統就職6週年滿意度」民意調查記者會，公布上述數據。

民調指出，對蔡總統兩岸政策論述不滿意的民眾為29.1%。對蔡總統未來處理兩岸關係無信心者則有36.1%。

民調顯示，在俄烏戰爭爆發後，有超過7成（76.3%）受訪民眾認為兩岸短期內不會發生戰爭，認為中國會藉機開戰者僅6%。若中共對台採取武力侵略，有61.4%的國民願意為保衛國家而戰，25.1%民眾持相反意見。

另外，有超過5成（54.5%）的民眾認為兩岸若爆發戰事，國際會對台有「實質支援」，29.1%認為不會有。

在認知作戰方面，有49.7%民眾感覺中共對台認知作戰的情況嚴重，29.1%的受訪者認為不嚴重。

在兩岸議題方面，有52.2%民眾認同在「中華民國台灣不屬於台獨」的基本原則下與對岸溝通對話，23.9%的民眾不認同。有68.5%民眾支持在疫情穩定的前提下，放寬中國大陸人士來台管制，恢復兩岸人員往來，16.1%的民眾不支持。

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在防疫政策方面，有63.9%的民眾認同台灣採取的與病毒共存策略，認同中國在上海推動的「動態清零」方針者僅有11.5%。

這份民調是在5月18日至19日進行訪問，成功訪問 1073 位成年人。在 95%信心水準下，抽樣誤差為正負 2.98%。調查以台灣住宅電話為母體，並採電話號碼尾數2碼隨機方式進行。調查數據已針對受訪者性別、年齡及地區進行樣本代表性檢定後加權處理。（編輯：曹宇帆）1110520