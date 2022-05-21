港媒：北京頻密發聲 對外破除自我封閉認知

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（中央社台北21日電）香港明報分析，北京近期針對經濟議題頻密發聲，例如國家發改委專門解讀此前發布的「建設全國統一大市場」政策，目的是為破除外界對中國「自我封閉」等認知，釋放積極開放的訊號。

明報今天刊發專文表示，受COVID-19疫情與國際形勢變化等影響，中國日前發布的4月多項主要經濟指標表現不甚理想，外界對中國經濟信心有所動搖。為因應經濟下行壓力，官方近期提出多項政策措施，並對相關政策深入解讀，回應關切，穩市場、穩預期。

文章指出，針對目前各種對「全國統一大市場」的誤讀，國家發改委再次強調不是「搞自我封閉的內循環」，而是立足長遠、為新時代下市場經濟建設作出頂層設計；是為打通內循環「堵點」，透過暢通內循環，高質量對接外循環。

這篇專文指出，當前的中國市場處於「大而不強」的狀態，市場分割與地方保護等問題制約了市場的進一步發展。建設全國統一大市場就是要改變這一現狀，打破地方小循環，建立全國大循環。先把「蛋糕」做大，再分蛋糕。

中國首席經濟學家論壇理事王軍認為，建設全國統一大市場可促進商品要素資源自由、高效流動，「這是一個基礎性的制度安排，無論是內資還是外資，均可從中受益」。

文章引述中國國家發改委表示，中國的統一大市場是面向全球、充分開放的統一大市場，也必將為包括外資企業在內的各類市場主體，提供更優質發展環境和更大發展舞台。

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