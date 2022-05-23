中國移民管理局：防疫下不鼓勵個人出國旅遊探親

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（中央社台北23日電）中國國家移民管理局先前聲稱，沒有以停辦護照或對綠卡剪角禁止出境，今天則強調，為防疫情輸入，不鼓勵個人出國旅遊探親，但對參加親屬婚禮畢業禮或家庭團聚等，將及時審批證件。

新京報今天報導，中國國務院聯防聯控機制下午召開記者會，中國國家移民管理局邊防檢查管理司長劉海濤表示，為防止從境外輸入疫情，目前組團出國旅遊活動仍然暫停，也不鼓勵個人出國旅遊觀光、訪朋探友，民眾應盡量非必要非緊急不出境。

他表示，各級移民管理機構將繼續積極滿足境內外企業、中外人員復工復產的需要和其他合理的出入境需求。

他表示，對出境參加防疫抗疫、醫療救助、運送救災物資、運輸生活物資；重點工程項目及有組織勞務派遣、就業；從事商務、科研、留學、考試、學術交流活動；就醫、照顧探望危重病人、處理親屬喪事、照護老人兒童孕婦、參加親屬婚禮畢業禮、家庭團聚、處理境外突發緊急情況等必要事由，以及其他處理緊急個人事務，移民管理機構將及時審批出入境證件，對情況特別緊急將提供「綠色通道」。

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他又表示，各級移民管理機構將繼續依法加強出入境管理，對申請前往戰亂或局勢緊張等地方，會建議暫不出境；對使用偽造、騙取等無效證件，依法阻止出境並按規定處理；對涉嫌出境從事電詐、賭博、涉毒、涉黑等活動，會依法深入調查，堅決打擊跨境違法犯罪。

在記者會上，民航局飛行標準司副司長孔繁偉表示，民航局今年以來共實施航班熔斷312次，減少入境客運航班768班，有效降低境外病例輸入風險。（編輯：陳沛冰/邱國強）1110523