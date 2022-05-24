拜登稱美國會護台 中國學者：說給兩岸及日本聽

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（中央社記者張淑伶北京24日電）美國總統拜登表示，若中國對台動武，美方會軍事介入護衛台灣，相關談話引發各方解讀。中國學者多認為美國的「戰略模糊」政策並沒有調整，而是在當前國際情勢下對兩岸甚至日本釋放出加強訊號。

復旦大學國際問題研究院院長、復旦大學美國研究中心主任吳心伯告訴中央社記者，拜登講話本身看不出來是美方對台政策重要調整，也就是沒有從「戰略模糊」走向「戰略清晰」，但是對中國大陸、台灣和日本發出訊號。

他說，從美國角度來說，若台海發生戰爭，必須從政治和軍事上來考慮。軍事上，美國一直有關於美軍如何介入的方案；但關鍵是政治上的決定，美國要不要介入、怎麼介入，「這個決定一般不會事先做出來」，「沒有哪個美國總統一上台就說，我要就台灣問題發生戰爭了做一個決定」。

但拜登為何此時要如此表態？吳心伯認為，這話一方面是要加強對中國大陸的威懾，因為美方認為中國有對台灣動武的傾向；一方面是有意給台灣「保證」，因為俄烏戰爭後，一些台灣人不相信美國會為台海戰爭出兵，台灣政府也可能對此「緊張」。

此外，吳心伯說，「兩岸若統一，在日本看來，對日本的戰略環境是惡化，所以日本現在是要在兩岸問題上推動美國加大介入和干預的力度。」拜登想告訴盟友日本，要相信美國。

另一名不具名的國際關係學者告訴記者，從根本上來說，美國的對台政策並未改變，也就是「政治上同情台灣但並不承認和支持台灣獨立，也不承認武力改變現狀」。

他認為，美國為了不刺激中國，一般不明確說是否武力護台，但眼下的台海局勢以及俄烏戰爭，促使美國需要更清晰地表明反對中國大陸武力解決台灣問題。

拜登23日在日本訪問時被記者問到，台灣若遭受中國攻擊，美國是否願意出兵介入、保衛台灣，他回答「是的」。拜登的表態與美方長期刻意保持的模糊立場明顯不同。不過，白宮隨後發出聲明，表示美方「一個中國」政策和對台政策沒有改變。（編輯：周慧盈）1110524