香港主權移交25年 習近平是否訪港仍為謎

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（中央社台北24日電）今年是香港主權移交25年，由於疫情持續，中共總書記習近平是否訪港備受關注，有接近北京的人士指此事目前仍未能確定，但也有分析指港府正在準備相關防控措施，習近平屆時應會赴港。

按慣例，「逢五、逢十」年份之際，中共領導人都會特別注重，外界正觀望習近平今年是否會如同以往「逢五、逢十」而於7月1日主權移交紀念日訪港。

據港媒明報今天刊發的專欄文章，多名建制派核心、接近北京的人士對於習近平是否訪港一事，「綜合說法都是一切說不實」（暫時不能確定）。

有人則認為習近平會赴港，因相關方面正在準備COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防控措施，包括考慮要求有機會接觸習近平的人員都要事先隔離7天。隔離方案有多個，例如人員要預先集中到酒店「閉環式」隔離、到深圳隔離，或在家中隔離。

文章指出，有政協委員聞此消息大吃一驚，直言成本很高，但表示為保領導人萬全，做法嚴謹無可厚非。

也有人對於要到深圳隔離方案感到卻步，擔心一旦染疫，以中國「康復」標準將一去多日。

另有建制派人士估計，即使習近平訪港，接見社會人士、視察的規模都會比過去縮減。

據港媒香港電台，香港行政長官（特首）林鄭月娥今天被問及今年是否會有北京的領導人訪港以及疫情是否會造成影響時指出，「回歸是重要日子，當然熱切希望領導人訪港發表重要講話，就像5年前國家主席習近平訪港一樣」。

但她也說，今天沒有相關公布，疫情會影響出入境及衛生防護的工作，因此大家要繼續保持疫情平穩趨勢，「開心慶祝回歸」。

COVID-19肆虐全球兩年餘，習近平兩年來未曾外訪。（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1110524