上海解封中／封控一個多月終於可出門 上海超市熱鬧地鐵冷清

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

上海地鐵多條路線復駛，然而仍在封控期間，乘車民眾並不多。圖為上海地鐵10號線的一節列車車廂。中央社記者吳柏緯上海攝 111年5月24日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯上海24日電）上海封城超過1個半月，近日宣布分階段解封，上海市民終於可以限時外出。不少人一出門便是前往鄰近的超市採購或騎共享單車，巡遊這個久違的上海─既熟悉又陌生的城市。

中央社記者所居住的社區在日前收到通知，可在23日上午外出4小時。這是3月底封城以來首次獲准外出。因此23日上午，不少人到鄰近社區的商場、超市採購，也有人在社區的群組中邀請住戶一起騎共享單車，除了運動之外，也想看看自己居住的城市變成什麼樣子。

根據23日上午的觀察，雖然鄰近的5、6個社區同時「限時解封」，然而路上的行人仍然很少，最多的仍是快遞、外送員，以及忙著卸貨的卡車司機與清潔人員。多數的居民仍選擇採取「兩點一線」策略，到店家採購，買完後便趕緊回家。

記者前往住處附近的大型超市實地觀察並購買生活必需品，現場人潮不少，而且備貨齊全，每個消費者幾乎都將購物車塞滿，收銀檯上端滿物品，彷彿這些東西都不用錢一樣。

現場一名和記者住在同一社區的鄰居表示，雖然這類大型超市的物品價格會比一般小店貴一點，但是品項齊全，一次就可以買齊所有需要的東西，因此在有限的時間，這樣的地方仍有優勢。

然而，根據鄰居在群組中的通報，周圍有幾間規模比較小的超市，由於一下湧入大量人潮無法因應，選擇暫停收客，引發部分想要購物的民眾不滿。

配合解封政策，目前上海地鐵3、6、10、16號線恢復運行，據記者實地觀察並搭乘，即便復駛，地鐵站內人潮冷清，而且對比疫情之前5到7分鐘一班車，目前班距為20到40分鐘不等，運輸能力仍然受限。

封控無法外出，悶壞的不只是人，毛小孩也一樣。23日上午雖然路上的行人不多，但仍看到一些飼主帶著家中的毛小孩外出散步、放風。

雖然上海逐步解封，然而目前大多數的地區仍然必須憑藉一次性的臨時通行證才能出入，且實行「一戶一證、一次一人、憑證出入、限時出行」，距離真正的解封還有一段距離。

根據官方規劃，上海市的3階段解封政策從16日上路，低風險防範區居民陸續接到可以在特定時間短暫外出的通知。第2階段將則從22日開始至31日，逐步轉變為常態化防控。官方規畫最晚在6月下旬，全面解封。（編輯：邱國強）1110524

限時解封，不少大型超市都有民眾抓緊時間前往採購。圖為上海一處生鮮超市。中央社記者吳柏緯上海攝 111年5月24日

上海地鐵多條路線復駛，然而對比疫情之前5到7分鐘一班車，目前班距為20到40分鐘不等，運輸能力仍然受限。中央社記者吳柏緯上海攝 111年5月24日

封控無法外出，悶壞的不只是人，毛小孩也一樣。圖為飼主趁著短暫解封的時間帶著家中的毛小孩外出散步、放風。中央社記者吳柏緯上海攝 111年5月24日