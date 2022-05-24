滴滴自美下市 上海證券報：傲慢上市敗退早有苗頭

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（中央社台北24日電）中國網路叫車平台「滴滴出行」將自紐約證交所下市，外媒曾指背後是中國官方要求；如今上海證券報評論，滴滴從傲慢上市再到黯然下市，敗退早有苗頭，希望自省回歸「正軌」。

滴滴23日在一份提交給監管機構的文件中表示，大多數股東投票贊成滴滴的美國存託股票（American Depository Shares，ADS）從紐約證券交易所（NYSE）下市。

滴滴在公告中表示，待公司恢復正常營運後，可能會尋求在另一證券交易所上市，因此公司認為在實際可行的情況下盡快下市並完成必要的整改措施，對股東最有利。

滴滴去年6月在美國上市，掛牌不到一年股價重挫約90%。

上海證券報23日一篇「滴滴敗局：去年無聲上市，如今黯然退市」的評論文章表示，從傲慢上市到猛烈裁員，再到今日黯然下市，滴滴市值蒸發9成的同時，業務已出現全面收縮。

評論指滴滴如今App被整改下架、司機轉投別家、全線業務裁員，其脫離監管紅線的野蠻生長，終究自食其果。且敗退早有苗頭，並舉2018年接連發生滴滴順風車司機殺人事件，引起眾怒，卻沒引起該公司高層的誠懇道歉。

文章表示滴滴充斥著衝突性的資本化戲碼，終於迎來階段性落幕的一刻。希望此次下市，能真正讓滴滴在各個方面躬身自省，回歸「正軌」。

2021年滴滴不顧中國官方疑慮及反對，執意在美股上市，且選在當年6月30日中共百年黨慶前夕正式交易，徹底惹怒中共高層。此後，滴滴遭到中國國家網信辦執行網路安全審查，旗下25款app被全面下架，更遭到「以資安通敵」的輿論攻擊。

2021年12月外媒報導，中國國家網信辦要求滴滴制定從紐約證券交易所下市的具體計畫，中國官方被指為是滴滴自美股下市的背後力量。

港媒曾引述知情人士稱，中國關切滴滴，是因為擔憂赴美上市的企業可能洩漏中國國家及公民數據有關。（編輯：唐佩君/邱國強）1110524