研究：全民兩天一測核酸 中國醫保夠用3年半

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（中央社台北25日電）中國國務院聯防聯控機制要求大城市建立「15分鐘核酸採樣圈」，做到核酸檢測常態化，但誰負責費用引關注，據研究，中國大陸醫保仍有人民幣3.6兆「餘糧」，足夠全民兩天一測3年半。

中國大陸多個逾千萬人口城市和部分省份全域開始實行常態核酸檢測工作，北京新浪網日前引述華創證券宏觀研究團隊指出，據非官方統計，結合檢測量和單價變化，測算COVID-19疫情爆發至今，核酸費用約3000億元（約合新台幣1.29兆），其中今年前4個月已花費近1500億元。

該研究團隊說，測算前提是常態化核酸費用約80%由用人單位為職工繳納的醫保負擔，由納稅人繳納的各級財政需支付約20%，而中國醫保仍有3.6兆元（約合新台幣15.5兆）「餘糧」，足夠全民兩天一測3年半。

另據澎湃新聞，中國國家衛生健康委員會發言人米鋒23日在國務院聯防聯控機制疫情記者會表示，要完善常態化監測機制，省會和千萬級人口以上城市建立步行15分鐘核酸「採樣圈」，方便群眾就近就便核酸採樣；並且展開核酸定期檢測，重點行業和人群加大檢測頻次。

據報導，上海至今已布局9900個便民採樣點和流動採樣點，杭州全市每天開放採樣點位保持在1萬個以上。

有陸媒在會上提問，建立步行15分鐘核酸採樣圈、布設眾多監測點成本是否過高？如此大規模、高投入進行核酸檢測是否必要？

對此，衛健委醫政醫管局監察專員郭燕紅回應，在疫情移入風險較高的地區展開常態化核酸檢測，有利於提高疫情監測預警的靈敏性，織密織牢疫情監測網，更早發現潛在風險，也利於實現「應檢盡檢、願檢盡檢」的要求。

郭燕紅強調，常態化核酸檢測實際工作的探索運行穩定，並取得較好成效，有些地方透過聯合採購核酸檢測試劑等耗材，進一步壓低了檢測成本和價格。

郭燕紅同時表示，「常態化的核酸檢測，要根據當地的疫情防控的需求來決定，絕對不能一刀切」。（編輯：周慧盈/唐佩君）1110525