官員：北京疫情總體可控 傳播鏈大部分已切斷

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（中央社記者張淑伶北京25日電）北京市衛健委官員今天表示，這兩天本地的COVID-19病例數明顯下降，早期傳播鏈大部分已被切斷，北京疫情形勢總體可控，不過，一旦放鬆警惕，有可能發生反彈。

北京日報App（應用程式）報導，今天北京疫情防控發布會通報，24日新增本土病例47例。自4月22日至5月25日下午3時，北京市累計報告COVID-19病毒感染者1642例。

北京市衛健委黨委書記、副主任鍾東波說，最近兩天，北京報告病例數明顯下降，同時社會面病例也在下降，呈現良好態勢；疫情波及的區域也從高峰期的15區和經開區、共123個街道，最少時縮小到4區9個街道。

他說，北京的醫院收治相關病例高峰在5月10日，達到720例，此後逐步下降，目前沒有危重病例。

鍾東波表示，北京疫情形勢總體可控，但也處於逆水行舟、不進則退的關鍵時期，一旦放鬆警惕，出現一些小概率的事件，就有可能發生反彈。

鍾東波說，這次疫情從4月22日開始，一共經歷3個階段：第一階段是早期快速發展階段，每日新增病例迅速上升，4月27日已達50例；第二階段是平台波動階段，有個別聚集性疫情爆發，導致當日新增病例出現過兩個高峰。

第三階段是零星散發和局部聚集階段，經過兩個階段的努力，早期大部分傳播鏈條已完全得到控制。（編輯：楊昇儒）1110525