北京市衛健委主任于魯明 涉嚴重違紀違法遭免職

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（中央社台北25日電）中國北京市人大常委會今天決定，免去北京市衛健委主任于魯明的職務；他兼任的北京市政協副主席及政協委員職務，也被市政協撤銷。于魯明4月因涉嫌「嚴重違紀違法」遭到調查。

至於于魯明涉嫌「嚴重違紀違法」的行為，是否與COVID-19防疫領域有關，目前不得而知。

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新京報報導，北京市15屆人民代表大會常務委員會25日召開第39次會議，作出將于魯明免職的決定。同在今天，北京市13屆政協常務委員會也召開第33次委員會，宣布免去于魯明的市政協副主席職務，並撤銷他的市政協委員資格。

公開資料顯示，于魯明1961年生，北京市人，北京醫學院分院精神病專業畢業。1983年12月參加工作，1986年12月加入農工黨，1992年6月加入中共，曾任北京市大興縣（大興區前身）精神病醫院院長，長期在北京市衛生體系工作。（編輯：邱國強/楊昇儒）1110525