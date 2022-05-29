王毅回應布林肯 指美國「三觀」出現嚴重偏差

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（中央社台北29日電）美國國務卿布林肯近日表示，中國對國際秩序構成最嚴重的長期挑戰；中國外交部長王毅28日回應，指美國的世界觀、中國觀及對中美關係觀等「三觀」看法出現嚴重偏差。

中國外交部28日發布一文，指近日布林肯（Antony Blinken）發表政策演講時表示中國對國際秩序構成「最嚴重的長期挑戰」，美國將會投資自己、團結盟友、與中國競爭。王毅對此表示，這篇對中國政策的演講反映出美國的世界觀、中國觀及對中美關係觀等都出現嚴重偏差。

王毅指有3件事要告訴美方，首先這個世界不是美方描繪的世界。國際社會面臨的最急迫任務，是共同守護人類生命健康，促進世界經濟復甦，維護世界和平安寧，這需要樹立命運共同體意識，實踐聯合國憲章宗旨和原則。

他說，中國領導人習近平陸續提出共建「一帶一路」、全球發展倡議、全球安全倡議都得到國際社會普遍歡迎和支持。美方卻堅持「中心論」和「例外論」，抱持冷戰思維，沿襲霸權邏輯，推行集團政治，這是逆歷史潮流而動，只會引發衝突對抗，分裂國際社會。

文中反指美國實際上已成為動搖現今國際秩序的亂源、推進國際關係民主化的障礙。

其次，王毅告訴美國，中國不是美國臆想中的中國。中國的發展振興有著清晰歷史邏輯和強大內生動力，14億人共同走向現代化是人類的巨大進步，而不是世界的威脅和挑戰。

他說，中國靠的是中國共產黨的堅強領導，靠的是中國人民的團結、勤勞和奮鬥，靠的是走出了一條中國特色社會主義道路。目標光明磊落，就是讓人民過上更好日子，為世界作出更大貢獻，而不是去取代誰挑戰誰。中國正推進更高水準的改革開放，世界因中國而更加美好。

第三，王毅要告訴美方，中美關係不是美方設計的零和博弈。習近平提出，中美能否處理好彼此關係，攸關世界前途命運，是兩國必須回答好的世紀之問。

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他呼籲美方在回答這道題時，首先應意識到單極霸權不得人心，集團對抗沒有前途，小院高牆封閉退步，脫鉤斷供損人害己。國與國之間可以進行公平競爭，中美之間也會有競爭，但不應是惡性競爭。中國願公平地比一比，誰能把國家治理得更好，誰能為世界作出更多貢獻，中國人有這個信心和底氣。

王毅強調，中美關係正處在重要的十字路口，美方應做出正確抉擇，不要在「三分法」、「三點論」上不斷地做文章，而是把精力真正放在相互尊重、和平共處、合作共贏「三原則」上，進而找到中美兩個大國在新時代的正確相處之道。（編輯：唐佩君/李雅雯）1110529