六四33週年紀念 香港大學「恥辱柱」台灣重現

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（中央社記者李雅雯台北30日電）六四事件33週年前夕，華人民主書院協會宣布，6月4日悼念晚會當天將為香港大學「恥辱柱」揭幕，這是經過授權的重製版本，除原有意義外，象徵台灣接續香港不忘六四。

華人民主書院協會、民間司法改革基金會和其他等團體今天上午在中正紀念堂中央通廊召開「六四屠殺三三週年系列活動」行前記者會，會上作上述表示。

華人民主書院協會理事長曾建元表示， 6月4日會在中正紀念堂民主大道舉辦紀念活動，其中最重要的是揭幕香港大學恥辱柱重建版本，這是獲得原創作者、丹麥藝術家高志活（Jens Galschiot）授權後且獲募款活動支持的成果，這也象徵了台灣接續香港不忘六四。六四33週年紀念系列活動除了傳統主題外，藝術展覽中充斥了許多香港元素。

曾建元說，重建恥辱柱確實有不同的聲音予以指教，他們說，不要只關心別人的事情，要關心自己國家的事情，「但這就是我們自己的事情」。

曾建元強調，當年鎮壓六四的國家，其飛機軍艦時時侵入台灣領空領海，為了保護台灣的民主自由憲政要站出來，如果面對這種無奈不發聲，怎麼期待台海發生衝突時會有其他國家來協助台灣。在中共威脅下，台灣人民要意識到六四事件紀念是全球民主國家同盟的重要原因。

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民間司法改革基金會董事長林永頌說，先前台灣、香港都有六四紀念活動，香港國安法實施後，香港要辦這樣的活動很困難；台灣在野百合學運後慢慢地走向民主，中共卻是愈加威權化。威權國家除了欺壓人民也欺負其他國家，摧毀威權和民主發芽有兩件重要的事情，一個是永不妥協的公民社會力量，另一個則是民主國家相互聲援合作，台灣社會不要忘記六四事件。

六四33週年悼念晚會將於6月4日下午6時40分在中正紀念堂民主大道舉行，會上將揭幕香港大學恥辱柱重建版本。恥辱柱香港譯名為國殤之柱，由高志活創作以悼念六四事件死傷者，在香港大學校園豎立達23年，後被舉報違反國安法，於2021年12月22日連夜遭到拆毀。（編輯：曹宇帆）1110530