中國海關：嚴防猴痘輸入 防止COVID-19疫情疊加

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（中央社台北30日電）中國海關總署今天通報，嚴防近期快速蔓延的猴痘症輸入。將加強全國口岸的入境衛生檢疫，嚴格落實入境人員健康申報、體溫監測等檢疫措施，以嚴防疫情輸入風險，防止「疫情疊加」。

綜合中國媒體報導，中國海關總署今天透過「海關發布」微信公眾號，發布這項通報。

通報指出，世界衛生組織（WHO）24日通報，自5月7日發現全球首例猴痘病例以來，全球已有19個國家和地區通報了131例猴痘確診病例及106例疑似病例，預計疫情影響範圍可能擴大，除通報病例的國家外，他國也可能出現病例。

中國海關總署表示，為因應猴痘疫情，做好「多病共防」並防止「疫情疊加」，已組織專家開展風險評估，發布疫情警示通報，並部署全國海關在各口岸加強入境衛生檢疫工作，包括嚴格落實入境人員健康申報、體溫監測、醫學巡查、採樣檢測等各項衛生檢疫措施。

同時，中國各口岸將加強入境攜帶、寄遞物檢疫和齧齒動物檢疫，紮實做好實驗室生物安全管理和檢測工作準備，持續強化與航空公司的溝通聯繫和口岸健康宣教，同時強化多部門聯防聯控，嚴防疫情輸入風險。

中國海關總署表示，出入境途中如出現不適症狀，應及時、如實告知所搭乘運具的服務人員，並配合做好自我防護。出入境旅客有發熱、頭痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴結腫大、大範圍皮疹等症狀時，要及時向海關申報，以便儘快獲得檢疫排查和後續診治。（編輯：邱國強/李雅雯）1110530