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習近平接見李家超 指香港新選制須長期堅持

2022/5/30 18:20
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（中央社記者張謙香港30日電）中國國家主席習近平今天接見香港候任行政長官李家超，並表示北京中央對他充分肯定和信任，同時強調香港的新選舉制度符合「一國兩制」發展，必須「長期堅持」。

商業電台發自北京報導，習近平下午接見李家超時，形容李家超「愛國愛港」，敢擔當和積極作為，履行職務，維護國家安全及香港繁榮穩定，北京中央對他充分肯定和信任。

習近平說，2021年以來，香港先後落實選舉委員會、立法會和特首三場選舉，證明新選舉制度對落實「愛國者治港」、保障市民當家作主權利、推動形成各界別齊心建設香港局面發揮作用。

他聲稱，新制度是符合「一國兩制」發展、香港實際情況及發展需要的政治和民主制度，「必須珍惜和長期堅持」。

習近平說，今年是香港「回歸」25週年，雖然經歷挑戰，但「一國兩制」在香港實踐，取得舉世公認的成功，北京中央全面準確落實「一國兩制」的方針從未動搖，也不會改變。

他宣稱，在北京中央、特區政府和社會各界努力下，香港實現「由亂轉治的重大成果」，正處於「由治及興的關鍵時期」，相信新一屆政府施政必定「帶來新氣象」，為香港發展「譜寫新篇章」。

李家超今天稍早時獲得中國國務院總理李克強頒發國務院令，被正式任命為香港第6屆特首。

李家超預定7月1日宣誓就任，今年也是香港回歸25週年，外界都關注習近平屆時是否前往香港。2017年現任特首林鄭月娥宣誓就任時，習近平曾赴港監誓。（編輯：邱國強）1110530

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