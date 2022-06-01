成為年輕人的第一口白酒 中國茅台跨界做冰淇淋

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（中央社記者1日電）中國知名白酒品牌貴州茅台跨界做起冰淇淋生意。茅台一般給人成熟、穩重的印象，這次跨界嘗試是茅台主動向年輕消費群體靠近的首次突破。

茅台第一家冰淇淋旗艦店在5月19日開幕，一份冰淇淋的品嘗價格為人民幣39元（約新台幣171元），初步推出的口味有原味、香草、提拉米蘇等3種。有消費者分享感想說，「吃了一口有淡淡酒香」。

茅台10天後乘勝追擊又開設了第二家專賣店，並在「i茅台」App同步銷售，線上冰淇淋的價格落在59元至66元間。雖然售價高於哈根達斯冰淇淋，但根據「i茅台」顯示，開賣不到1個小時產品售罄，賣出4萬個冰淇淋，銷售金額達250萬元。

根據新京報旗下「貝殼財經」報導，中國「00後」（西元2000年後出生）群體逐步踏入社會，加入消費主體，年輕化成為白酒行業的發展方向。

報導指出，冰淇淋具有毛利率高的特點，基本在30%至40%間。在茅台之前，白酒品牌江小白、瀘州老窖等都曾跨界做過冰淇淋生意。

數據顯示，中國的冰淇淋市場規模逐年擴大。據中國綠色食品協會發布的「中國冰淇淋／雪糕行業趨勢報告」，2015年中國的冰淇淋市場規模為839億元，2021年，市場規模超過1600億元，約是2015年的2倍；主要目標客群在13歲至29歲間。

於是，白酒品牌爭相欲成為「年輕人的第一口白酒」。

茅台表示，推出冰淇淋產品是主動向年輕消費群體靠近的首次突破，打破了以往人們對茅台產品傳統、穩重、商務的刻板印象。

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據「i茅台」官方介紹，茅台冰淇淋屬於全乳脂冰淇淋，產品中添加38%以上生牛乳，20%以上動物淡奶油，乳脂肪含量達8%以上，另還添加了比率2%左右的53度飛天茅台。這樣的配比是技術團隊經過上百次實驗和口味對比後，最終確定的最佳比例區間。

有中國網友形容，茅台冰淇淋是「醬香型」冰淇淋；也有網友擔心，「是否吃了算酒駕」。茅台冰淇淋包裝上有標註，「含有一定酒精濃度，未成年人、孕婦、酒精過敏者請勿食用，駕車人士請慎食用」等字樣。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110601