中國中古屋5月成交量初現復甦 較4月增14%

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（中央社台北1日電）中國積極出招穩經濟，救房市。據研究統計，中國50個城市5月的中古屋成交量，較4月增加約14%，較去年同期降幅收窄。研究分析，目前中古屋市場仍處於底部，但成交量已復甦。

第一財經今天報導，據貝殼研究院最新發布的數據顯示，中國50個城市5月的中古屋成交量與4月相比，增加約14%。

分城市來看，50個城市中有超過80%城市的中古屋成交量較4月增加，其中長三角和東北區域重點城市的中古屋成交量回升較快，如瀋陽、長春、哈爾濱以及蘇州、無錫、徐州等城市，成交量較4月增加超過1倍。

這些城市的中古屋市場在4月受疫情重創而低位運行，隨著疫情逐漸緩解，及房市寬鬆政策而於5月有所修復。

貝殼研究院監測發現，50個城市的中古屋交易量較去年同期下降約40%，但降幅較4月收窄8個百分點。

不過，貝殼研究院數據也顯示，5月50個城市的中古屋價格指數與4月比較下跌0.9%，跌幅較4月擴大0.6個百分點。福州、徐州、哈爾濱等城市房價仍然下跌，而東莞、蘇州、太原及長沙等城市房價出現小幅上漲。

報導指出，除了中古屋成交量上升，新房的成交量也有小幅上漲。

諸葛找房數據研究中心數據顯示，截至5月26日，重點9個城市新房成交4萬528套，較4月上升2.7%，止跌轉升；而與去年同期比較下降46.7%，降幅收窄9.0個百分點。分城市來看，蘇州、南京、青島、佛山、杭州的新房成交量與4月比較，止跌轉升。

報導指出，中古屋市場復甦與一系列政策鬆綁不無關係。今年以來中國不少城市放寬限購、限售、限貸等政策，根據諸葛找房數據研究中心不完全統計，截至5月26日，今年以來全國優化政策調控頻次超210次，覆蓋城市超120個，5月單月更是調控93次。

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5月中國政府不僅多次喊話支持房地產市場合理購房需求，還推出信貸政策支持，如15日人行差別化信貸政策，允許各地首套房利率可下降20個基點，20日各地房貸利率可降至4.25%，創歷史新低。

貝殼研究院總結，目前中古屋市場仍處於底部，但成交量已經復甦，隨著疫情防控政策出現有利變化，龍頭城市對市場復甦起帶動作用，以及加快實施對房企的紓困政策，預計下半年中古屋市場將進入量增價穩階段。（編輯：陳沛冰/呂佳蓉）1110601