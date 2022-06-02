上海解封首日 新增13例病例都在隔離區

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（中央社記者吳柏緯上海2日電）1日上海結束為期2個月的封城，除部分中高風險地區外全數解封，各地人潮湧顯。據通報，解封首日共新增本土確診病例5例和無症狀感染者8例，均在隔離區內，社會面無病例。

根據上海市衛健委通報，上海1日新增本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例5例和無症狀感染者8例，其中3例確診病例為既有無症狀感染者轉變，2例確診病例和8例無症狀感染者在隔離管控中發現。

數據顯示，目前上海的傳播鏈均控制在隔離區內，社會面並無新增病例。

解封首日，上海多地都出現出遊人潮，雖然不及疫情之前的規模，仍象徵上海正逐步從疫情與長時間封控的影響中慢慢復甦。

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根據上海市政府微信公眾號「上海發布」，上海市長龔正1日在嘉定區視察疫情防控和復工復產情形時指示，要高效統籌疫情防控和經濟社會發展，把握好城市運行「從靜到動」的銜接，以「更實更細的工作措施守住風險底線，推動上海經濟駛入恢復和重振的快車道。」

他並強調，「毫不放鬆抓牢常態化疫情防控工作中的每一個細節，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。」（編輯：呂佳蓉）1110602