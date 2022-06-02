72小時核酸證明成必需品 上海人解封不忘做檢測

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隨著上海解封，72小時核酸檢測結果成日常必需品，1日開始，各地快速檢測站湧現人潮。圖為上海一處商圈的採樣站前，排隊等待做核酸的人潮。中央社記者吳柏緯上海攝 111年6月2日

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（中央社記者吳柏緯上海2日電）隨著上海解封，72小時核酸檢測結果成日常必需品，1日開始各地快速檢測站湧現人潮。有些地方使用人數不多，隨到隨做；也有些位於商圈或辦公區的檢測點出現大排長龍情形。

上海自1日解封，關了太久的民眾除了出門逛街和朋友聚聚、享受久違的自由外，上海街頭的「常態化核酸採樣點」也湧現了排隊人潮，除了因復工、復市而需要每天更新核酸檢測的相關行業從業人員外，不少民眾也出現在人龍中。

解封後，雖然上海放寬各種封控措施，然而72小時的核酸陰性證明成了上海民眾的「民生必需品」與「通行證」，沒有它將寸步難行。

1日上午，中央社記者解封外出時的第一站，先前往針對鄰近社區住戶開設的「常態化核酸採樣點」進行檢測，藉此更新核酸證明的有效期限。此前，根據上海資訊系統「隨申碼」顯示，記者的核酸有效期限已不到24小時。

根據這兩日實際走訪上海多個商圈或辦公區，已經可以看到眾多常態化核酸採樣點，部分熱門區域的採樣點外排起長長人龍。其中，位於辦公區的採樣點可以看見不少穿著襯衫服裝的上班族，利用工作之餘外出做檢測；商圈的檢測點則有許多餐廳與消費品商店的員工，穿著制服就來做檢測。

由於每個檢測點的位置不同、服務的對象也不同、運作時間也不同，因此排隊人潮也有不同。

一名在徐匯區工作的上海民眾告訴中央社記者，由於她的公司位在商辦區，因此鄰近公司的幾個採樣點，這兩天出現不少排隊做核酸的人潮，然而位在閔行區住處附近的採樣點由於是服務社區居民，人數較少，而且開設時間主要是出門上班與下班返家的時段，因此對她而言更便利。

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上海市的常態防控規定，6月1日起，進入有明確防疫要求的公共場所和搭乘公共交通工具的人員，須持72小時內核酸檢測陰性證明。若要搭乘鐵路等交通工具離開上海則要48小時內陰性證明。

根據上海市新聞資訊平台東方網彙整，截至目前為止，全上海已設置約1.5萬個採樣點，其中向社會大眾和社區居民開放的站點近萬個，設置在企業、學校、工廠內部的專門站點約6000個。（編輯：李雅雯）1110602