中國央行：進一步加大穩健貨幣政策實施力度

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（中央社台北2日電）中國人民銀行（央行）、國家外匯管理局表示，將進一步加大穩健貨幣政策實施力度，保持經濟運行在合理區間。

中國人民銀行、國家外匯管理局今天上午召開新聞發布會作上述表示。

據財聯社2日報導，中國人民銀行副行長潘功勝說，中國經濟發展長期向好的基本面沒有改變，但是經濟發展環境面臨複雜局面，出現新的挑戰和困難。

潘功勝指出，人民銀行將聚焦市場主體、有效投資、降低成本、重點領域、對外開放等5個方面強化政策引導，及時精準惠及受困群體和重點領域，助力穩住經濟大盤。

他說，已印發「關於推動建立金融服務小微企業敢貸願貸能貸會貸長效機制的通知」，推動便利境外機構投資者投資中國債券市場、支持高新技術和專精特新企業跨境融資便利化試點等一系列，藉此穩固金融對實體經濟的支持力度。

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潘功勝強調，人民銀行、國家外匯管理局將靠前發力、適當加力，進一步加大穩健貨幣政策實施力度，發揮穩住經濟和助企紓困的政策效應，保持經濟運行在合理區間。

面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、地緣政治衝突等不確定因素夾擊，中國經濟面臨強大下行壓力，全國兩會召開期間官方定調全年經濟成長率目標為5.5%左右，研究機構、專家學者大多認為這恐難達到。（編輯：李雅雯/呂佳蓉）1110602