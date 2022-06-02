陸委會諮委：中共可能強化對台動武法理正當性

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（中央社記者沈朋達台北2日電）大陸委員會日前舉辦諮委會議討論「一國兩制台灣方案」議題。有諮委分析，認為俄烏戰爭可能讓中共在法理面強化對台動武正當性，將武力犯台內戰化，以防堵國際介入。

陸委會日前舉辦第36次諮詢委員會議，討論主題為「中共藉『一國兩制台灣方案』推促統一進程在法律面對台灣之影響與因應建議」。

陸委會2日以書面方式表示，學者在會中引言報告指出，中共對台政策受到國際結構制約，尤其是2019年「習五點」提出的3年內，「美中關係」、「香港問題」、「新冠肺炎」（COVID-19）等3個變項快速而緊密的交織影響，幾乎全面重構兩岸關係的外在結構與中共對台政策的走向，也影響北京當局對「兩制台灣方案」可能的設計與實踐。

學者表示，中共在香港的「一國兩制」失敗後，將更強調「一國」先於「兩制」，並著重有效管控「兩制」、避免分裂的制度設計。他也提醒，中共在「兩制台灣方案」可能會強化法理面上的論據，將台灣地位「地方化」、兩岸關係「內國化」，政府對此應有所因應與準備。

有與會諮委說，俄烏戰爭讓中共理解動用軍事手段將遭致國際制裁，因此可能在法理面強化對台動武的正當性與合法性，試圖將武力犯台內戰化、單邊立法內政化，藉以防堵國際介入的空間。

諮委說，中共「一國兩制台灣方案」是統戰陷阱，觀察2014年俄羅斯入侵克里米亞開始到今年2月底爆發俄烏戰爭、再看香港實施「一國兩制」的前例，足證台灣不應落入相同的統戰陷阱，應與理念相近的民主國家同向而行，並做好相關準備。

有諮委則說，近期中共對台工作重點在國際外交「防獨」，在國際場域持續打壓中華民國，壓迫國際生存空間。在兩岸部分，則可能操作特定人士與其共謀統一、共商「兩制台灣方案」設計，以凸顯「一國兩制台灣方案」的正當性基礎。

有諮委員強調，應團結台灣民眾一致，尋求、凝聚整體共識，共同來面對中共對台的統戰威脅。

也有諮委分析，從中共對台工作趨勢來看，他們內部應已對「兩制台灣方案」啟動討論，在今年20大期間應會有呼應2019年「習五點」的內容，屆時陸方對台策略有無轉變，深值台灣關注。

諮委也提醒，北京當局強調依法治國，雖未必會透過單邊立法的方式來「依法促統」，但應會加大「依法反獨、依法促融」等各種統戰作為，這些統戰手法對應台灣現行相關法規範如屬灰色地帶，政府應強化相關因應準備工作。

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陸委會副主委邱垂正在會中說，2019年中共提出「一國兩制台灣方案」，希望推動對台政治談判，未來中共勢必強調對台動武的合法性，以弱化國際援台、助台的正當性，並消融台人抵抗的意志，同時透過各種融台、惠台措施來侵蝕台灣的憲政秩序、破壞兩岸定位，造成國家安全危害。

他表示，陸委會將持續關注陸方推動「一國兩制台灣方案」可能作為，預先研議、應對兩岸局勢最新變化。（編輯：楊昇儒）1110602