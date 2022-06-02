更多編輯台推薦新聞：
賴清德購買「做戲的人」等書 以行動支持台北書展
文化

賴清德購買「做戲的人」等書 以行動支持台北書展

澳洲發現世界最大植物繁殖4500年 面積是曼哈頓3倍
國際

澳洲發現世界最大植物繁殖4500年 面積是曼哈頓3倍

統一發票111年3-4月中獎清冊 超商15元買飲料抱回千萬
生活

統一發票111年3-4月中獎清冊 超商15元買飲料抱回千萬

0至6歲兒童免費領快篩 攜帶證明、分流機制7大QA一次看
生活

0至6歲兒童免費領快篩 攜帶證明、分流機制7大QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

上海解封第2天 檢出7例社會面病例

2022/6/2 21:20
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯上海2日電）上海全面解封步入第2天，官方今天傍晚通報浦東新區、靜安區共新增7例COVID-19社會面病例，已啟動疫情防控處置與相關調查。有4個地方因此被列為中風險地區。

上海1日才結束為期2個月的封城，全面解封，今天就在隔離區以外檢出社會面病例。

據上海市政府微信公眾號「上海發布」，上海市政府2日傍晚舉行疫情防控工作新聞發布會，上海市衛健委主任鄔驚雷通報，今天新增本土確診3例，以及無症狀感染者4例，分別在浦東新區與靜安區。

鄔驚雷指出，浦東新區新增4例社會面陽性感染者，分別是1名確診者和3名無症狀感染者；靜安區新增3例社會面陽性感染者，分別是2名確診者和1名無症狀感染者。

據發布，浦東新區與靜安區已啟動疫情防控應急處置機制，全面展開流行病學調查、相關人員排查、採樣檢測、隔離管控和醫療救治，落實相關場所及環境終末消毒等防疫措施。

鄔驚雷指出，截至2日下午4時，共排查到這7例感染者在上海的密切接觸者26人，均已落實隔離管控，其中21人核酸檢測結果陰性，其餘正在檢測中。

另外還篩查相關人員47萬269人，其中46萬1643人核酸檢測結果為陰性，其餘正在檢測中。（編輯：楊昇儒）1110602

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族