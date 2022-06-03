六四天安門事件33週年 吳釗燮：中國專制變本加厲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

外交部長吳釗燮在加拿大渥太華大學「人權研究暨教育中心」40週年研討會時，以預錄影片的方式開幕致詞。（外交部提供）中央社記者游凱翔傳真 111年6月3日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北3日電）外交部今天表示，部長吳釗燮在加拿大渥太華大學人權研究暨教育中心致詞表示，六四天安門事件將滿33週年，當年以血腥鎮壓的專制政權，如今變本加厲，中俄不僅沆瀣一氣更在日本海軍演，更威脅區域安全。

外交部上午發布新聞稿表示，加拿大渥太華大學人權研究暨教育中心（Human Rights Research and Education Centre）在中心40週年之際，於加東時間昨天上午舉辦「中國的挑戰：保障21世紀之全球民主制度及人權」研討會，邀集全球各界人士共同討論中國對人權所構成的挑戰，吳釗燮也以預錄影片方式致詞。

外交部說明，吳釗燮致詞時闡述中共政權以強大經濟及科技力量，操弄滲透、脅迫及認知作戰等惡意手法，企圖破壞民主國家的言論自由與市場經濟制度，對全球自由、民主、人權等普世價值構成嚴峻威脅，挑戰以規則為基礎的國際秩序，因此面對中國威脅，台灣始終守護自由與繁榮，與理念相近國家堅定合作，以維持印太區域的和平穩定，捍衛自由民主共享價值。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

吳釗燮指出，六四天安門事件將屆滿33週年，當年以血腥鎮壓的專制政權，如今變本加厲。俄烏戰事凸顯威權與民主陣營的鮮明對立，中國與俄羅斯不僅沆瀣一氣，更在日本海舉行聯合軍演，威脅區域安全，台灣對遭強權侵逼的烏克蘭感同身受，因此從俄烏戰事爆發之初，台灣即以具體行動積極為烏克蘭人民提供人道援助。

吳釗燮表示，台灣是加拿大等理念相近國家對抗威權主義擴張的忠實夥伴，並擁有半導體及高科技產業等強項，也是全球建立經濟韌性不可或缺的經貿夥伴，台灣同時也呼籲加拿大支持台灣加入「跨太平洋全面進步夥伴協定」（CPTPP）。（編輯：潘羿菁）1110603