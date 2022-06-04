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六四33週年 德國駐中大使館燭光悼念圖疑被刪

2022/6/4 11:00
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（中央社記者張淑伶北京4日電）今天是「六四事件」33週年紀念日，德國駐中國大使館官方微博昨晚發出一張燭光圖片，但很快遭到刪除。

1989年4月中旬開始，天安門廣場上出現遊行示威，直到中共解放軍在6月3日深夜至4日凌晨以武力鎮壓清場。「六四」至今在中國大陸仍是敏感詞，每年臨近6月4日，社群平台更加大相關審查。

根據「中國數字時代」網站整理的內容，微博帳號「德國駐華大使館」3日晚間10時44分發出一張燭光圖片，沒有文字說明。但這條微博很快就被刪除。

比對這張圖片顯示的帳號資訊，包括粉絲數目、發過的微博則數等，都與德國駐中國大使館的官方微博帳號相同。

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今天，中國社群平台微博和海外社群平台推特（Twitter）在紀念六四上呈現出兩種截然不同的景觀。在微博，「六四」與「it's my duty」都是被屏蔽的搜尋關鍵字；在推特，則有許多相關的報導、討論和延伸的藝術創作。

「it's my duty」出自BBC記者1989年在北京採訪報導時，與一名騎自行車去天安門廣場遊行學生的英文對話。記者問他為什麼要去天安門廣場遊行，他回覆："Why? I think, it's my duty."。（編輯：陳沛冰）1110604

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