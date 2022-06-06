港媒：北京未改變對六四暴亂定調

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（中央社記者張謙香港6日電）據分析，北京當局至今並未改變對1989年「六四事件」的「暴亂」定調。

星島日報今天刊登文章指出，今年是「六四事件」33週年，在港區國家安全法實施之下，香港市民支援愛國民主運動聯合會已經解散，維多利亞公園的「六四」燭光晚會走入歷史。

文章表示，此前有章分析，對於「六四事件」的定義，北京官方初時定性為「反革命動（暴）亂」，後來含糊地稱為「政治風波」，字眼上有所淡化，說明北京官方對事件「修正調整空間是存在的」。

但文章認為，「反革命暴亂」和「政治風波」只是北京方面交替使用，不存在調整。

文章舉例指出，去年中共百年黨慶，官方出版的書籍刊物及通過的中共第3份歷史決議，「反革命暴亂」定性並未改變。

此外，由中央黨史和文獻研究院編寫的「中國共產黨一百年大事記」有以下記述，1989年春夏之交，「北京和其他一些城市發生政治風波，黨和政府依靠人民旗幟鮮明地反對動亂，平息在北京發生的反革命暴亂，……。」

由人民出版社和中央黨史出版社出版的「中國共產黨簡史」，單獨有一節「一九八九年政治風波」，同樣維持「反革命暴亂」的定性。

文章指出，「六四事件」發生之後幾年，北京官方確實淡化了「反革命暴亂」的說法，外交部多敷用「八十年代末發生的政治風波」，但這並不表示修正定性，即使最權威的第3份歷史決議，也強調是「動亂」。（編輯：呂佳蓉）1110606