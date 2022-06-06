中國端午節假期 遊客收入雙雙跌

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（中央社台北6日電）中國文化和旅遊部數據顯示，今年端午節假期，中國國內出遊7961萬人次，實現收入人民幣258.2億元（約新台幣1136億元）。兩項數據均較去年同期下跌；但整體較今年清明節假期回升。

數據顯示，2022年端午節假期，中國全國國內旅遊出遊7961萬人次，年減10.7%，恢復至2019年（COVID-19疫情前）同期的86.8%；實現國內旅遊收入258.2億元，年減12.2%，恢復至2019年同期的65.6%。

文旅部指出，為助力文旅市場復甦，對跨省旅遊「熔斷」機制進行調整，將跨省團隊旅遊「熔斷」區域進一步精準到縣（區）域，包含河南、湖南、貴州、江西、廣西、浙江、吉林、天津、內蒙古等地相繼宣布恢復跨省團隊旅遊及「機加酒」業務。

文旅部表示，受到疫情影響，消費者決策週期和出遊半徑縮短，以短時間、近距離、高頻率為特點的「輕旅遊」、「微度假」、「宅酒店」受遊客青睞。

在旅遊型態方面，文旅部提到，今年端午節假期以傳統文化風俗為主的民俗遊熱度維持高檔，旅遊方式中以本地遊、周邊遊、自駕遊成主導，親子、露營產品受到市場青睞。

北京、上海歡樂谷等景區恢復開放，吸引了大批親子遊家庭。此外，露營產品熱銷，上海一家露營區產品開放預訂不到半天，全部售罄。

根據文旅部先前發布數據顯示，今年清明節假期的遊客量與收入數據分別為7541.9萬人次、187.8億元。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110606