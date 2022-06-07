深圳賓利女車主炫富壓人 官方回應不是官太太

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（中央社記者張淑伶北京7日電）深圳「國企夫人稱擁有50輛賓利」事件發酵後，深圳國資委今天表示，被指涉的國企高層張曉中目前單身。女方也在昨天撇清，稱自己的意思是「能調來50輛車」。

這起發生在深圳的事件起於停車位紛爭，涉事雙方都擁有豪車，事發時兩方叫囂不斷，還爆發肢體衝突。賓利女車主稱自己的丈夫是當地某國企書記，不但把自己的賓利開來堵住車位，還稱「我家有50台賓利」。相關影片經網路流傳後，引發民眾對國企高階主管貪腐的質疑。

環球時報前總編輯胡錫進發文說，「所有公職人員、特別是幹部官員的家人都須低調做人」，「當深圳那個『官太太』叫喊『我家有50輛賓利』時，她基本就是把老公毀了，她的車位被占這點理，遠不足以抵銷公眾對她家到底有多少財富以及來源是否合法的質疑」。

中新財經報導，這名賓利女車主昨天提出「澄清」，稱自己想表達的意思是從賓利俱樂部調車過來，「也不是說我家有」，而是說能夠調來50輛車堵住這裡。

界面新聞等媒體報導，這起糾紛涉及的國企主管是深圳市振業（集團）股份有限公司黨委委員、紀委書記張曉中。

深圳國資委5日晚間表示要查此事後，今天再次回應，表示經民政部門核查和個人事項報告核對，張曉中於2017年離異後未再進行婚姻登記。

公告還說，經工作專班核查，暫未發現深圳市振業（集團）股份有限公司與涉事女方及其名下企業有經濟聯繫和業務往來。如後續發現張曉中存在其他問題，將依法依規嚴肅處理，並向社會公布。（編輯：李雅雯）1110607