中國大學畢業生就業難 官方推動到基層社區工作

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（中央社記者張淑伶北京7日電）中國經濟形勢嚴峻，為解決今年逾1000萬大學畢業生就業問題，中國4部門近日發出通知，要求提供城鄉基層社區工作給社會新鮮人，有如新時代的「知青下鄉」政策。

據中國民政部官網，近日中國民政部、教育部、財政部、人力資源社會保障部聯合印發「關於做好2022年普通高校畢業生到城鄉社區就業工作的通知」，為引導本屆大學畢業生到城鄉社區就業創業提供了政策指南。

這些工作主要都是在基層的社區組織，「通知」還提到要引導高校畢業生將「個人價值實現融入國家發展大局，樹立科學的就業觀和成才觀」。

民政部負責人以「答記者問」的方式說明這項通知的重點。

他表示，今年大專院校畢業生超過1000萬人，做好青年就業工作事關經濟發展、疫情防控和社會穩定、民生福祉，中共中央及中國國務院對此高度重視。國務院辦公廳印發的「關於進一步做好高校畢業生等青年就業創業工作的通知」已明確要求「拓展基層就業空間」。

這份通知主要從5個方面提供社區工作機會給大學畢業生。一是招錄一批社區工作者，原則上今年所有新招聘職務全部向大學畢業生開放，並鼓勵拿出較多數量職務專門招聘畢業生。

二是發展城鄉社區服務業，吸納一批畢業生。要求支持在社區提供養老、托育、家政、物業、健康等服務的機構加快發展，增強吸納大學畢業生就業能力。

三是開發就業見習職務。要求組織提供社區服務的機構參與「百萬就業見習崗位募集計畫」，指導城鄉社區組織設立就業見習崗位，按規定落實就業見習補貼和激勵推動政策。

四是創新工作聯動機制帶動一批畢業生。要求培育壯大社區社會工作人才隊伍，積極引導大學畢業生到鄉鎮（街道）社會工作站開展服務；鼓勵教育發展基金會、大學教育基金會設立社區創新專項基金，支持畢業生組建社區創新團隊。

五是加強大學畢業生教育引導儲備一批人。要求設立一批城鄉社區實習實踐基地，組織在校大學生到城鄉社區開展實習實踐、志願服務、社會公益等活動。

提供社區服務的中小微企業若配合政策聘用大學畢業生，可享受保險補貼或就業補貼，政策實施期限截至2022年12月31日。大學畢業生在城鄉社區服務領域創業的，也能在稅費、貸款上享有政策優惠。

民政部負責人表示，中國的「十四五規劃」提出「每1萬城鎮常住人口擁有社區工作者18人」的發展目標，以此鼓勵各地結合社區服務體系建設、COVID-19疫情社區防控等因素要求調整完善社區工作者隊伍建設規劃，「及時補充社區工作力量」。

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根據中國國家統計局數據，4月份全國城鎮調查失業率為6.1%，比3月上升0.3個百分點。16至24歲人口調查失業率更高達18.2%，青少年失業率創有歷史數據以來最高。

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