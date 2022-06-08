專家：共軍003航艦下水時間避開美國期中選舉

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（中央社記者張謙香港8日電）共軍第3艘航空母艦的下水時間此前曾引起許多猜測，香港軍事分析家梁國樑則指出，這艘航艦在美國期中選舉之前不應該下水，不讓美國民主、共和兩黨有炒作中國話題的藉口。

梁國樑今天在明報刊登文章，分析003航艦的技術細節和艦載機等。

對於這艘航艦未如外界預測在端午節（3日）下水，他說，003航艦下水的先決條件，相信是等到動力系統和電磁彈射系統安裝及測試成功之後。

據分析，電磁彈射是全新技術，要求精益求精；為萬全之計，留在乾船塢時間長些是明智之舉。

但他強調，003航艦在今年下水，別具意義。

他說，今年是中國第一次鴉片戰爭戰敗、被迫簽訂「南京條約」3個甲子、即180週年之年，由此也開啟了中國人民反殖民、反封建的新篇章。

他說，「不忘國恥、繼往開來是中國人民傳統。」

此外，他表示，「面對新老霸主英美聯盟的打壓，003航母今年下水別具意義。」

但具體在哪月哪日，他預期，「美國中期選舉之前不應該下水，不留下美國民主、共和兩黨炒作中國話題的藉口。」美國期中選舉訂於11月8日。

在技術分析上，梁國樑表示，這艘航艦採用新穎的電磁彈射技術，而且應用馬偉明將軍獨創的直流中壓綜合電力系統，這就比同樣採用電磁彈射系統的美國福特級航艦在技術上領先一籌。

此外，殲-35匿蹤戰機將是003航艦的艦載機。

他並透露，003航艦續建姐妹艦，「第一塊鋼板」傳已切割，前期建造工作已在江南長興廠進行。

他說，常規動力航艦有核動力所不具備的好處，但動力不足始終是電磁彈射系統的障礙。不過，馬偉明將軍研發的綜合電力系統成功破解了這個難題。

言下之意，003航艦的姐妹艦應該是常規動力航艦。（編輯：周慧盈）1110608