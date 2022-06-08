湖南豪雨釀10死 179萬人受災

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（中央社台北8日電）中國湖南省近日出現今年以來持續時間最長、強度最大的降雨，迄今已有179.45萬人受災，因災死亡10人、失聯3人，直接經濟損失達人民幣40.74億元（約新台幣180億元）。

中新社報導，湖南省政府新聞辦公室今天作以上通報，並指這波強降雨期間，共倒塌和嚴重損壞房屋1195戶、2766間，緊急轉移民眾28.6萬人次。

報導指出，今年入汛以來，湖南降雨量比常年偏多兩成以上，尤其5月28日以來這輪降雨量比常年偏多1倍，且強度大、持續時間長、區域重疊，幾乎波及湖南全境，多點雨強超過或接近歷史極值。

強降雨導致湖南一大批工農業基礎設施嚴重受災，全省農作物受災面積144.24萬畝；全省高速公路發生邊坡水毀88處，普通公路共有129條線路218處路段發生阻斷；共發生達標地質災害2799起；局部地區配電設備設施受損，56萬人供電受到影響。

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同時，強降雨導致3座水庫、293處3級及以下堤防、2174處護岸、374座塘壩、4263處灌溉設施、18個水文測站、41眼機電井眼、24座機電泵站和6733處人飲水保工程不同程度受損，2座水庫發生漫壩險情；發生城市內澇22處，受損農村房屋3571棟；受災區域累計退服基站4429站次，累計受損通信線路268條共689公里。

湖南省氣象局今天通報，9至10日，湘南局部地區將有大到暴雨，並伴有短時強降水、雷暴大風等強對流天氣；10至12日，湖南還將有一次較強降雨過程。（編輯：楊昇儒/邱國強）1110608