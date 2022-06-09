中共再描繪台灣統一後 陸委會質疑對台思維格局

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（中央社記者沈朋達台北9日電）中國大陸國台辦副主任劉軍川日前稱，統一後台灣民眾將當家作主，且更安全。陸委會今天回應，台灣已拒絕陸方的一廂情願，並對長期失敗的對台工作思維格局，表示高度疑慮。

陸委會發言人邱垂正9日在大陸委員會例行記者會中，做上述表示。

他說，中共漠視當前的國際現勢及兩岸現實環境，又再次對台操作促統的舊調，誇誇其談所謂統一後台灣治理的謊言與妄想，「這個一廂情願描繪台灣發展的路徑，早已被台灣2300萬人民堅定拒絕」。

邱垂正說，政府對於中方「長期失敗的對台工作思維格局，不僅高度疑慮，也認為無濟於事」。

他強調，台灣已實行民主政治，總統與地方首長全部直選，「早已是自己的主人」。

邱垂正表示，中共獨裁專制才是造成區域不穩定、台灣生存安全的最大威脅根源，台灣人民長期抵禦中共的脅迫和挑戰，絕不會接受北京所設定的路徑。

他又說：「我們也懷疑中共治理下的任何地區，是否像劉先生所說的（是）和諧、安康安全和尊嚴的情況？」

邱垂正表示，政府堅定認為，台灣唯有捍衛主權、強化自我防衛的能力與決心，加強國際合作，才是台海永保太平的關鍵。

中國國務院台灣事務辦公室副主任劉軍川8日在北京舉辦的第二屆「攜手圓夢—兩岸同胞交流活動」中，宣稱兩岸統一是台灣發展的歷史機遇，並說統一後，「所有擁護祖國統一的台灣同胞將在台灣真正當家做主」，在國際上「更加安全、更有尊嚴」。

據陸媒報導，上述活動是由海峽兩岸關係研究中心與台灣統派團體聯合舉辦。（編輯：呂佳蓉）1110609